СМИ: Сотрудников ФБР могут отправить в отпуск за свой счет

Об этом сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванный источник в ФБР, передает российская служба Радио Свобода.

По словам источника, меры могут быть приняты, если сокращение расходов правительства США будет продолжаться в течение следующего финансового года, который начинается 1 октября.

По теме: В американской разведке сократят 90% системных администраторов

Как отмечает газета, первые дни неоплачиваемого отпуска, скорее всего, придутся на День Благодарения и на Рождество, то есть на те дни, когда сотрудники обычно отдыхают.