СМИ: Сотрудников ФБР могут отправить в отпуск за свой счет
21:35, 18 сентября 2013Мир
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Федеральное бюро расследований США может отправить своих сотрудников в отпуска без содержания на 10 дней и закрыть ряд офисов.
ФБР придется экономить / Фото : intellihub.com
Об этом сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на неназванный источник в ФБР, передает российская служба Радио Свобода.
По словам источника, меры могут быть приняты, если сокращение расходов правительства США будет продолжаться в течение следующего финансового года, который начинается 1 октября.
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Как отмечает газета, первые дни неоплачиваемого отпуска, скорее всего, придутся на День Благодарения и на Рождество, то есть на те дни, когда сотрудники обычно отдыхают.
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