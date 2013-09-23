СМИ: "Братья-мусульмане" называют незаконным решение суда о запрете организации

Суд в Египте постановил запретить деятельность ассоциации ``Братья-мусульмане``, лишить ее статуса некоммерческой общественной организации (НКО), а также всей принадлежащей ей собственности. Под запрет подпадает также и деятельность всех учрежденных и подконтрольных исламистской организации фондов и различных структур. Чтобы обжаловать вердикт суда, у юристов организации есть 15 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

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``Вердикт суда незаконен, так как решения о запрете НКО рассматриваются в административном суде, а не на экстренных заседаниях. Помимо этого, ни один член организации пока не осужден, так что и оснований для роспуска ассоциации нет``, - сказал Али Башар. В официальном Twitter-аккаунте организация назвала решение о своем роспуске политизированным, однако, оно ``ничего не изменит, и организация продолжит свою деятельность``.

Это уже третий за всю историю существования ``Братьев`` запрет на деятельность исламистской организации. Впервые вне закона она была поставлена во время правления короля Фарука в 1948 году. Повторно о ее запрете было объявлено в 1954 году, после неудачного покушения членов движения на президента страны Гамаля Абдель Насера.

По словам египетских экспертов, решение суда было ожидаемым, так как члены организации выступают ``резко против произошедшей 3 июля смены власти в стране, организовывают массовые акции протеста и вряд ли собираются становиться частью нового политического процесса``. По мнению наблюдателей, вердикт суда, если он будет поддержан вышестоящими инстанциями, ``может окончательно, вновь на долгие годы вывести представителей исламистской организации из политической жизни страны``.

Как сообщал УНИАН, армия Египта 3 июля на фоне волны народного недовольства властью представителей движения "Братья-мусульмане" отстранила от власти Президента Мухаммеда Мурси и объявила в стране переходный период. Практически сразу президент был арестован. Последовавшие кровопролитные протесты сторонников исламистов привели к очередному кризису в Египте.