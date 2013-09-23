СМИ: К нападению в Найроби причастны американцы

Об этом сообщает 22 сентября CNN со ссылкой на списки, предположительно опубликованные в Twitter и затем удаленные сомалийской группировкой «Аль-Шабаб», взявшей на себя ответственность за захват заложников, сообщает Лента.

По теме: В ТЦ в Найроби погибли племянник президента Кении и его невеста

По данным телеканала, в списке значились девять имен предполагаемых захватчиков, среди которых оказались три американца, два сомалийца, а также британец, канадец, финн и кениец.

NBC News, в свою очередь, сообщает, что проверкой сообщений о возможной причастности граждан США к событиям в Кении занялось Федеральное бюро расследований. В то же время американские власти подчеркнули, что гражданство боевиков прояснится после завершения военной операции, которую проводит кенийская армия.

Между тем, по данным телеканала, среди нападавших могло быть пять американцев, двое из которых, как утверждается, принадлежат к крупнейшей сомалийской диаспоре, проживающей в американском штате Миннесота.

Президент США Барак Обама, позвонивший главе Кении, чтобы выразить соболезнования в связи с событиями в Найроби, объявил происшедшее терактом. Как сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу Белого дома, американский президент предложил помощь при свершении правосудия над исламистами, причастными к нападению. По словам Кеньятты, в нападении участвовали в общей сложности от 10 до 15 боевиков.

В Найроби продолжается военная операция по освобождению заложников, захваченных в торговом центре Westgate Mall днем 21 сентября. Как сообщили кенийские военнослужащие, большинство заложников были освобождены и большая часть здания перешла под контроль служб безопасности.

Жертвами нападения на торговый центр стали по меньшей мере 68 человек. Группировка «Аль-Шабаб», взявшая на себя ответственность за захват заложников, объяснила нападение участием Кении в военных операциях против сомалийских исламистов.