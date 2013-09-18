РФ получила свидетельства причастности боевиков к химической атаке в Сирии

Об этом заявил сегодня по телефону заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, находящийся в Дамаске для консультаций, передает ИТАР-ТАСС.

"Соответствующие материалы были переданы российской стороне, - отметил Рябков. - Нам было сказано, что они являются свидетельствами того, что боевики причастны к химической атаке".

Какого рода информация была передана российским дипломатам и сколько времени может потребоваться для ее анализа, не сообщается.

"Россия приступила к анализу этой дополнительной информации, - сказал заместитель министра. - Пока мы выводы делать не можем, но с учетом того, что ранее мы пришли к соответствующим выводам по инциденту 19 марта, мы склонны с большой серьезностью относится к материалам сирийской стороны о причастности боевиков к химатаке 21 августа".

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Как сообщал УНИАН, доклад экспертов ООН подтвердил применение газа зарина под Дамаском 21 августа. Как отмечается в документе, выводы сделаны на основе того, что на разорвавшихся ракетах и на местности вокруг были найдены следы зарина; также были заслушаны показания в ходе 50 интервью с пострадавшими и медицинскими работниками, часть пострадавших получили диагнозы отравления фосфорорганическими соединениями.