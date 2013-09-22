В Пакистане возле церкви совершен теракт, погибли 25 человек

По данным индийского телеканала NDTV, теракт произошел у христианской церкви в городе Пешавар, передает ИТАР-ТАСС.

Других подробностей пока не предоставляли.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 июня в Пакистане в районе горы Нанга-Парбат области Гилгит-Балтистан расстреляли группу туристов, среди которых было трое украинцев Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев. Также погибли двое словаков, двое граждан КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец.