Асад может потерять поддержку Путина
Россия может изменить свою позицию относительно сирийской проблемы, если поймет, что Башар Асад жульничает
Об этом заявил глава администрации президента России Сергей Иванов, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания 10-й конференции Лондонского международного института стратегических исследований "Глобальный стратегический обзор" в Стокгольме.
"Я говорю сейчас теоретически и гипотетически, но если у нас появится уверенность, что Асад жульничает, мы можем изменить нашу позицию", - цитирует Иванова ИТАР-ТАСС.
В то же время он предложил подумать над еще одним гипотетически возможным сценарием - если выяснится, что химическое оружие применял и официальный Дамаск, и оппозиция.
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"Представляю, что тогда будет делать мировое сообщество", - добавил Иванов.
Говоря о том, каким путем может действовать Россия в сложившейся ситуации, глава президентской администрации подчеркнул: "Только дипломатически, что еще мы можем сделать?".
Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа 2013 года, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия на окраинах Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.
16 сентября эксперты ООН заявили о наличии у них доказательств использования химического оружия в Сирии 21 августа.
18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химоружие в Сирии применяла оппозиция, и эти данные будут представлены в Совет Безопасности ООН.
19 сентября Президент Сирии Башар Асад заявил, что на уничтожение запасов химического оружия в Сирии нужны средства в размере 1 млрд долларов.