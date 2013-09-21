Асад может потерять поддержку Путина

Об этом заявил глава администрации президента России Сергей Иванов, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания 10-й конференции Лондонского международного института стратегических исследований "Глобальный стратегический обзор" в Стокгольме.

"Я говорю сейчас теоретически и гипотетически, но если у нас появится уверенность, что Асад жульничает, мы можем изменить нашу позицию", - цитирует Иванова ИТАР-ТАСС.

В то же время он предложил подумать над еще одним гипотетически возможным сценарием - если выяснится, что химическое оружие применял и официальный Дамаск, и оппозиция.

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"Представляю, что тогда будет делать мировое сообщество", - добавил Иванов.

Говоря о том, каким путем может действовать Россия в сложившейся ситуации, глава президентской администрации подчеркнул: "Только дипломатически, что еще мы можем сделать?".

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа 2013 года, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия на окраинах Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

16 сентября эксперты ООН заявили о наличии у них доказательств использования химического оружия в Сирии 21 августа.

18 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что химоружие в Сирии применяла оппозиция, и эти данные будут представлены в Совет Безопасности ООН.

19 сентября Президент Сирии Башар Асад заявил, что на уничтожение запасов химического оружия в Сирии нужны средства в размере 1 млрд долларов.