Парламент Грузии урезал полномочия премьера

Поправка вносится в принятую в 2010 году модель конституции, которая вступает в силу после президентских выборов 27 октября нынешнего года, — в ней функции премьера значительно расширены, пишет Газета.ру.

В частности, меняется норма, позволяющая премьер-министру ставить перед парламентом вопрос доверия правительству по причине провала предложенного им законопроекта.

По теме: Грузия решила не вступать в Евразийский союз

Ожидалось, что законодатели проголосуют и по сохранению действующего кворума в 2/3, необходимого для пересмотра конституции. Однако данный вопрос, вызвавший критику меньшинства, в повестку дня заседания парламента не был внесен.

Проекты поправок были зарегистрированы на заседании бюро парламента 14 июня и состоят из четырех пакетов.

Они предусматривают изъятие из конституции положения, которое в качестве места нахождения парламента определяет город Кутаиси, предоставление права лицам с двойным гражданством занимать посты президента, премьер-министра и председателя парламента, ограничение полномочий премьера и сохранение парламентского контроля над кадровыми изменениями в правительстве и сохранение действующего кворума 2/3 голосов, необходимых для пересмотра конституции.