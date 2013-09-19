Меркель заверила, что Германия поставляла Сирии химикаты для гражданских целей

Данные химические вещества могли быть применены для производства отравляющих газов, пишет Inopressa со ссылкой на Der Spiegel.

Однако бундесканцлер Ангела Меркель в интервью немецкой телерадиокомпании ARD заявила, что, по данным федерального правительства, все эти вещества были использованы в гражданских целях. Она заверила, что после введения санкций против Сирии в мае 2011 года химикаты из Германии в эту страну не экспортировались.

Информация о поставках потенциальных компонентов зарина была предана огласке в результате официального запроса, сделанного "Левой партией". Речь идет в основном о фтористом водороде, 20 тонн которого было продано в 2002-2003 годах, и еще 73 тонны - в 2005-2006. Кроме того, в Сирию отгружались гидрофторид аммония, фторид натрия и соединения, содержащие цианид калия или натрия, говорится в статье.

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В гражданской промышленности эти вещества могут использоваться "для обработки поверхности металлов, фторирования питьевой воды и производства зубной пасты", поясняет корреспондент. Для их экспорта из Германии требуется одобрение министерств экономики и иностранных дел, Федеральной службы разведки и контрразведки, а также Федеральной службы по экономике и экспортному контролю.

"Звучит как попытка оправдаться. Я ни на йоту не верю в [их] желание прояснить ситуацию", - прокомментировал слова Меркель сопредседатель "Левой партии" Бернд Риксингер.