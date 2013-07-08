Химоружие в Сирии: Власти нашли в тайнике оппозиции 281 бочку ядовитых веществ

Эта партия химических веществ включает 79 бочек полиэтиленгликоля, 67 бочек моноэтиленгликоля, 25 таких же емкостей с моноэтанолом, 68 - с диэтаноламином и 42 бочки триэтаноламина, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда Сирии при ООН Башара Джафари.

"Этого достаточно для уничтожения целого города, если не всей страны", - сказал посол. По его словам, "в настоящее время ведется расследование относительно этой партии химических веществ, контроль и наблюдение за которой вели вооруженные антиправительственные группировки".

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Напомнив, что ранее власти Турции задержали на границе с Сирией представителей оппозиции с отравляющим газом зарин, Джафари вновь повторил приглашение посетить с инспекцией его страну высокому комиссару ООН по разоружению Анджеле Кейн и группе по расследованию применения химоружия в Сирии во главе со шведским профессором Оке Селстромом.

"Это приглашение вновь подтверждает открытость сирийского правительства относительно сотрудничества с ООН по выяснению правды о применении химоружия в Сирии", - сказал Джафари. Вместе с тем, он подтвердил, что речь идет о возможности инспекций только в районе Алеппо, где власти Сирии обвинили оппозицию в применении химического оружия, но не в других районах страны, как настаивает генсек ООН Пан Ги Мун и западные страны, поддерживающие сирийские антиправительственные силы.

Конфликт в Сирии, не прекращающийся с марта 2011 года, унес жизни свыше 93 тысяч человек.