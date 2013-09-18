В Польше из-за «шутника» обыскали более 200 ресторанов McDonalds
В Польше полицейские ищут «шутника», из-за ложного сообщение которого о взрывчатке пришлось проверять более 200 ресторанов McDonalds.
Работники польской полиции во вторник, 17 сентября, проверили более 200 ресторанов сети McDonalds, но ни в одном из них не была обнаружена взрывчатка, о которой накануне в полицию сообщил неизвестный человек по телефону.
Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе польской полиции.
В пресс-службе отметили, что полиция не может игнорировать сообщения о минировании, даже в случае, когда все выглядит как "глупая шутка", напомнив, что такие выходки строго наказываются в соответствии с польским законодательством.
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"Авторам ложного сообщения грозит лишение свободы до 8 лет. Кроме этого, они могут быть вынуждены возместить нанесенный ущерб", - отметили в полиции.
Согласно сообщению, правоохранители продолжают искать анонима, который 17 сентября в обеденную пору сообщил о минировании одного из ресторанов McDonalds.
Польские медиа замечают, что проверка ресторанов этой сети длилась до позднего вечера, а информацию о бомбе получил работник одного из ресторанов в столице Польши, Варшаве.