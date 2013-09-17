Премьер Греции: О выходе из еврозоны разговоров больше нет

”После шести последовательных лет очень глубокой, продолжительной, сложной рецессии, серьезной безработицы, драматического падения уровня жизни, тренд Греции сейчас очевидно разворачивается по последним данным Еврокомиссии, МВФ и ОЭСР, Греция сейчас показывает крупнейший первичный профицит (бюджета с учетом сезонности - ред.) в Евросоюзе”, - сказал Самарас на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».

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Ранее он сообщил, что за семь месяцев текущего года первичный профицит бюджета страны составил 1,1 миллиарда евро.

По последним данным национальной службы статистики Elstat, безработица в Греции в июне с учетом сезонного фактора составила 27,9%, поставив новый исторический рекорд. По последней информации Евростата, сокращение ВВП Греции во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 4,6% с учетом сезонности против 5,6% в первом квартале. Дефицит бюджета страны в 2012 году оказался на уровне 10,0% ВВП против 9,5% годом ранее.

Самарас отметил также, что в настоящее время ”больше нет разговоров” о выходе Греции из еврозоны.

В обмен на финансовую помощь Греция проводит структурные реформы и бюджетную консолидацию. На фоне урезания государственных расходов в стране нередко проходят акции протеста. Ранее в сентябре Самарас заявил, что Греция не нуждается в новых мерах жесткой экономии, в следующем году страна выйдет из рецессии, а к 2020 году восстановит докризисный уровень экономики.