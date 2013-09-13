Доклад экспертов по химоружию в Сирии генсеку ООН представят в выходные

22:21, 13 сентября 2013
Мир
1191 0

Эксперты ООН по химоружию завершили подготовку отчета по использованию химического оружия в Сирии и представят его генсеку ООН Пан Ги Муну в выходные.

Сірія. Фото http://www.defenseimagery.mil

Об этом агентству Ассошиэйтед Пресс  сообщил глава экспертной группы Оке Селлстром, пишет РИА Новости.

По теме: РФ передала в СБ ООН факты применения химоружия сирийской оппозицией

По его словам, дата представления отчета широкой общественности пока не определена.

"Отчет закончен, однако когда он будет обнародован - решать генеральному секретарю", - отметил Оке Селлстром.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Пан Ги Мун пока не получал доклад экспертов по применению химоружия в Сирии. Выступая ранее на закрытом заседании в ООН, которое транслировалось по внутреннему телеканалу, Пан Ги Мун сказал, что это будет всеобъемлющим документом о применении химоружия в Сирии, но пока он не может говорить об этом публично. Он также обвинил президента Сирии Башара Асада в "преступлениях против человечности".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter