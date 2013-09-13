Доклад экспертов по химоружию в Сирии генсеку ООН представят в выходные

Об этом агентству Ассошиэйтед Пресс сообщил глава экспертной группы Оке Селлстром, пишет РИА Новости.

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По его словам, дата представления отчета широкой общественности пока не определена.

"Отчет закончен, однако когда он будет обнародован - решать генеральному секретарю", - отметил Оке Селлстром.

Ранее заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что Пан Ги Мун пока не получал доклад экспертов по применению химоружия в Сирии. Выступая ранее на закрытом заседании в ООН, которое транслировалось по внутреннему телеканалу, Пан Ги Мун сказал, что это будет всеобъемлющим документом о применении химоружия в Сирии, но пока он не может говорить об этом публично. Он также обвинил президента Сирии Башара Асада в "преступлениях против человечности".