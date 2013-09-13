Сервер Wikileaks в Швеции ушел с молотка за $33 тысячи

Аппаратное обеспечение, которым пользовались разоблачители, принадлежало шведскому хостинг-провайдеру Bahnhof, передает агентство Рейтер. Глава компании Джон Карлунг отметил, что хотя хранящаяся на сервере Dell Poweredge R410 информация была уничтожена, он продолжает иметь огромную символическую ценность.

Кто стал обладателем уникального устройства, не сообщается. Известно лишь, что его приобрел покупатель за пределами Швеции, пишет РИА Новости.

В описании товара говорилось о полной технической исправности сервера, который можно без труда вновь использовать для работы.

По словам бывших владельцев, документы, хранившиеся на сервере, косвенно привели к раскрытию информатора Wikileaks Брэдли Мэннинга. Он был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Мэннинг признался в том, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Военный суд США приговорил Мэннинга к 35 годам тюремного заключения.