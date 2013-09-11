Навальный обещает привезти грузовик заявлений о нарушениях на выборах

Об этом оппозиционер написал в своем блоге. По его словам, общий объем жалоб составляет 50 тысяч страниц, в связи с чем их придется отвозить на грузовике.

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Навальный решил подать 951 жалобу в районные суды, а также одно общее заявление в Мосгорсуд с требованием отменить итоги выборов в целом, сообщает Lenta.ru.

В своем посте Навальный перечислил основания, по которым он требует отмены итогов выборов. На 951 участке, считает Навальный, домашнее голосование «сыграло важную, часто принципиальную роль». «Без них процент Собянина 49,47 процента», — заявил оппозиционер. По мнению Навального, на дому голосовали люди под давлением социальных служб.

Выборы мэра Москвы состоялись 8 сентября. По официальным данным, их выиграл Сергей Собянин, набравший 51,37 процента голосов, а второе место занял Алексей Навальный, за которого проголосовали 27,24 процента пришедших на участки избирателей. Мосгоризбирком утвердил результаты голосования.