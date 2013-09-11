В России чиновница при задержании выкинула в окно полтора миллиона рублей

Ранее МВД РФ сообщило, что в Москве на взятке в 3,5 миллиона рублей попались Начальник главного управления ПФР №8 и замначальника главного управления ПФР №3 по Москве и Московской области, которые требовали деньги у руководства охранного предприятия, которое обслуживало Пенсионный Фонд.

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"После получения денег они разделили их на две равные доли, сообщает РИА Новости.

В момент задержания одна из подозреваемых попыталась избавиться от этих денег и успела выбросить в окно долю своего подельника. Однако свою долю ей выбросить не удалось. Она была задержана с поличным, также был задержан ее коллега", - говорится в видеообращении официального представителя МВД РФ Андрея Пилипчука на сайте МВД.