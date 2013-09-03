В Донецкой области на взятке поймали мэра города

Как сообщила сегодня, 3 сентября, УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Донецкой области Алла Коник, городского голову уличили в получении взятки и открыли в связи с этим уголовное производство. По ее словам, это «произошло сегодня, буквально час назад».

Было установлено, что чиновник требовал и получил от предпринимателя 2 тыс. долларов США, так как именно в такую сумму оценил городской голова свое содействие в выделении земельного участка под строительство магазина.

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Следователями прокуратуры области по данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.4 ст. 368 УК Украины (получение взятки) - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на строк до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ход досудебного расследования находится на контроле прокуратуры Донецкой области.