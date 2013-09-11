Вице-спикера британского парламента обвинили в изнасиловании

Как сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС, во вторник представители прокуратуры заявили, что Эвансу предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Всего обвинение включает восемь пунктов правонарушений, которые, предположительно, были совершены Эвансом в период с 2003 по 2013 год. Жертвами парламентария за это время стали семь человек, пишет РИА Новости.

"Я могу подтвердить, что подам в отставку с поста вице-спикера (Палаты общин)", — заявил Эванс журналистам после предъявления обвинений. При этом он добавил, что намерен продолжить работу в качестве депутата.

По данным издания Guardian, во вторник утром полиция графства Ланкашир арестовала Эванса после получения жалобы от двух человек о сексуальных домогательствах со стороны вице-спикера. Парламентарий явился на допрос в полицейский участок города Престон и заявил ожидавшим его у входа в здание журналистам, что подаст в отставку, если ему будут предъявлены официальные обвинения в совершении этих преступлений.

Ожидается, что первые слушания в суде по делу Эванса пройдут 18 сентября.

Это не первый случай, когда Эвансу предъявляют обвинения в совершении преступлений сексуального характера. Полиция задерживала парламентария уже два раза в мае и в июне. Тогда СМИ сообщали, что жертвами Эванса, который в 2010 году публично признался в гомосексуализме, были мужчины.