Представитель Ватикана при ООН: удары по Сирии приведут к трагедии

Его заявление передало во вторник радио Ватикана.

По теме: Обама готов отложить удар по Сирии

"Военное нападение на Сирию незаконно, неоправданно и может привести к огромной человеческой трагедии, особенно для тех людей, которые уже покинули свои дома, страдают от голода и отсутствия медицинской помощи", — подчеркнул ватиканский дипломат, сообщает РИА Новости.

Представитель Святого Престола при ООН призвал мировых лидеров сделать все возможное, чтобы мирными средствами остановить дальнейшую эскалацию насилия в Сирии. "В частности, соглашение о прекращении огня помогло бы сотрудникам гуманитарных организаций добраться до наиболее пострадавших районов страны", — отметил архиепископ Чулликат.

"Как мы можем думать о вмешательстве военных как о единственно возможном средстве урегулирования? Разве ему нет альтернативы? Цель не может оправдывать средства", — заявил представитель Святого Престола при ООН.

Президент США Барак Обама на закрытой встрече с сенаторами во вторник призвал сенат отложить голосование по одобрению военного вмешательства в Сирию до рассмотрения возможного дипломатического решения конфликта, сообщила газета Politico со ссылкой на источники на закрытой встрече.

Ранее Россия предложила передать сирийское химическое оружие под международный контроль. США согласились рассмотреть это предложение.