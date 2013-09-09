Выборы мэра Москвы: ЦИК обработал 99% протоколов

07:14, 09 сентября 2013
Мир
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Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин набирает 51,27 процента на выборах главы города.

Выборы Мэра Москвы - один из избирательных участков

Такие данные приводит Мосгоризбирком по итогам подсчета 99,17 процента протоколов. Кандидат от РПР-Парнас Алексей Навальный получает поддержку 27,30 процента избирателей.

Представитель КПРФ Иван Мельников набирает 10,72 процента, а лидер «Яблока» Сергей Митрохин — 3,52 процента голосов. Кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев получает поддержку 2,86 голосовавших, а Николай Левичев («Справедливая Россия») набирает 2,80 процента, сообщает Lenta.ru.

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По предварительным данным Мосгоризбиркома, явка на выборах составила около 32 процентов.

Кандидат одерживает победу по итогам первого тура в случае, если за него отдали свои голоса более 50 процентов пришедших на участки избирателей.

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