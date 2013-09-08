Выборы мэра Москвы: по экзит-полу лидирует Собянин

Врио мэра Москвы Сергей Собянин выигрывает выборы мэра Москвы в первом туре - как свидетельствуют данные exit-poll ВЦИОМ.

Собянин набрал 53% голосов, на втором месте - оппозиционер Алексей Навальный с 32%, передает РИА Новости. "По результатам экзитпола ВЦИОМ мэром Москвы в первом туре избран С.Собянин (53% голосов). Его ближайший соперник, Алексей Навальный, набрал 32% голосов. Остальные кандидаты продемонстрировали более скромные результаты: Иван Мельников - 8%, Сергей Митрохин - 3%, Николай Левичев - 1%, Михаил Дегтярев - 1%. Испорченных бюллетеней - 1%. Отказались от ответа - 27% респондентов", - сообщает ВЦИОМ.

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