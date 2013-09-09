Навальный объявил о фальсификации выборов в Москве

По словам Навального, на фальсификации указывает тот факт, что спустя два с лишним часа после окончания голосования не объявлена явка и нет данных с Комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), передает Lenta.ru.

«Я призываю Кремль провести второй тур, как и положено», - заявил Навальный и добавил: «Требуем незамедлительного оглашения данных. Не признаем тех результатов, которые начали появляться».

Глава штаба Навального Леонид Волков, в свою очередь, заявил, что обнародованные данные о подсчете 3 % голосов - «элемент информационной войны и не более того».

Журналисты отмечают тот факт, что Мосгоризбирком тянет с предварительными итогами голосования на выборах мэра.

Как сообщалось, согласно предварительным итогам выборов мэра в Москве, обнародованных ЦИК РФ, победу одерживает исполняющий обязанности мэра столицы Сергей Собянин, - за него отдали голоса 57,7 % избирателей. Оппозиционер Навальный набирает 21,56% голосов.

Эти данные совпадают с результатами экзит-поллов, проведенных Фондом Общественное Мнение и независимой организацией «Центр политических технологий». В то же время, экзит-поллы, проведенные активистами штаба Навального, отдают оппозиционеру 35,6 % голосов, Собянину - 46 %.

Явка на выборах 8 сентября 2013 года была рекордно низкой для Москвы: на избирательные участки пришли, по данным на 18:00, немногим более 26 % москвичей. На последних выборах мэра столицы в 2003 году проголосовали 57 % москвичей.