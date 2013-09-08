Американский канал показал видео с жертвами химатаки в Сирии

Как сообщается на сайте канала, в его распоряжение попали 13 записей, которые в четверг были показаны членам комиссии по разведке Сената США. Многие из сюжетов уже публиковались на YouTube, однако именно эти 13 видео профессионалы разведки признали подлинными, передает Lenta.ru.

На кадрах видны ряды трупов, некоторые из которых укрыты простынями и одеялами, а также мучения пострадавших, которые бьются в конвульсиях с пеной у рта и не могут сдержать рвоту. Камеры снимали погибших детей и то, как выжившие пытаются помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии.

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При этом записи не содержат указаний на то, кто стоит за химической атакой, и не отвечают на вопрос, является ли удар по Сирии верным решением, отмечает телеканал.

Предполагается, что демонстрация кадров с жертвами применения химического оружия поможет склонить американских законодателей к одобрению военного удара по Сирии со стороны США, поясняет Agence France-Presse. В понедельник на брифинг в Палату представителей приедут госсекретарь США Джон Керри, глава Пентагона Чак Хейгел и другие представители администрации президента Барака Обамы. Они продолжат разъяснять мотивы, по которым глава государства принял решение о начале военной операции в Сирии.

Тем временем сам президент запишет интервью для шести телеканалов, в том числе для PBS, CNN и Fox. Записи покажут в понедельник, а во вторник Обама обратится к нации, чтобы объяснить свое видение сирийского вопроса.

Администрация США проводит подготовительную работу не только со своими законодателями, но и с зарубежными партнерами. Керри и Обама пока не смогли убедить европейских лидеров в необходимости скорейшего удара по Сирии. Ранее в субботу Евросоюз призвал США отложить военную операцию до публикации выводов специалистов ООН, которые ведут расследование обстоятельств химатаки. Ожидается, что эти результаты будут обнародованы через несколько недель.

Напомним, о химической атаке под Дамаском, в результате которой погибли несколько сотен человек, стало известно 21 августа. Правительство сирийского президента Башара Асада и представители повстанцев возложили вину за применение химоружия друг на друга.

Обама объявил о намерении нанести удар по Сирии 31 августа. Он подчеркнул, что, хотя вправе начать военную операцию самостоятельно, будет добиваться одобрения Конгресса. Тем временем Россия настаивает, что решение о мерах воздействия к Сирии должен принимать Совет безопасности ООН, который пока не предпринял никаких действенных шагов. Генсек ООН Пан Ги Мун ранее заявлял, что у сирийского конфликта, который длится уже более двух лет, не может быть военного решения.