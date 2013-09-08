Пентагон хочет бомбить Сирию три дня - газета

Как передает РИА Новости, об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на собственные источники в кругах министерства обороны США.

"Будет нанесено несколько серий ударов, и за каждым ударом последует оценка ситуации. Операция продлится 72 часа, есть все основания предполагать, что это, пожалуй, все", - цитирует газета неназванного офицера американской армии, посвященного в планы министерства обороны.

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По данным газеты, Пентагон готовится усилить операцию: помимо обстрела территории Сирии крылатыми ракетами с кораблей ВМС, США также могут использовать бомбардировщики. Кроме того, Белый дом запросил расширенный список целей для уничтожения вдобавок к уже существующим 50 целям.

Как стало известно ранее, американский атомный авианосец Nimitz и корабли сопровождения выдвигаются в район Красного моря, где в случае приказа могут принять участие в военной операции против сирийского правительства. Одновременно в западной части Индийского океана присутствует группа кораблей во главе с авианосцем Harry S. Truman.

Обострение ситуации в Сирии произошло после 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли эти обвинения. Президент США Барак Обама добивается от конгресса одобрения военной операции против Сирии в связи с событиями 21 августа, когда, по данным американской разведки, погибли более 1,4 тысячи человек.