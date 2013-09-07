Лучшим фильмом "Венецианской классики" стала комедия итальянца Элио Петри

В 2013 году данная программа, проходящая в рамках 70-го Венецианского кинофестиваля, впервые проводилась как конкурсная. Участие в ней принимали отреставрированные копии фильмов "Колдун" Уильяма Фридкина, "Туманные звезды Большой Медведицы" Лукино Висконти, "Моя дорогая Клементина" Джона Форда, "Помнишь ли ты Долли Белл?" Эмира Кустурицы, "Земляк" Роберто Росселини и другие работы.

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Как передает РИА «Новости», об этом сообщили на пресс-конференции представители жюри этой программы.

Оценивали ставшие классикой мирового кинематографа картины студенты итальянских кинофакультетов, которые и признали лучшей комедию 1973 года "Собственность больше не кража" о банковском клерке, который решает бороться с пагубным воздействием денег на людей и начинает их воровать. Реставрация картины проходила при поддержке болонской Синематеки.

Помимо награды за лучший отреставрированный классический фильм, жюри конкурса "Венецианская классика" также определяли лучший документальный фильм об истории кинематографа. Победителем в этой номинации оказался режиссер Гейб Клингер, который снял фильм "Двойная игра: Джеймс Беннинг и Ричард Ликлейтер".

Венецианский кинофестиваль в 2013 году проходит с 28 августа по 7 сентября. На главный приз - статуэтку "Золотого льва" - претендуют 20 картин. Победители будут объявлены сегодня, 7 сентября, вечером. Жюри основного конкурса возглавляет классик итальянского кинематографа режиссер Бернардо Бертолуччи.