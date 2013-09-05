В Пакистане арестовали предполагаемого организатора расстрела украинских альпинистов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанские СМИ.

Арестованный Карибулла (Qareebullah) по прозвищу "Хасан" ранее руководил в городе Чилас (Гилгит-Балтистан) боевиками запрещенного в Пакистане исламистского движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП). Вместе с ним арестован его соратник Мохаммад Наби. Полиция заявила, что задержанные могут быть причастны не только к расстрелу альпинистов, но и к различным терактам, в числе которых убийства полицейских и военных.

Другие подробности не приводятся.

Трагедия произошла на горном курорте Фэйри-Мидоуз (Fairy Meadows) в Гилгит-Балтистане в ночь на 23 июня. От 10 до 12 вооруженных человек в форме сотрудников правоохранительных органов напали на палаточный лагерь у горы Нанга Парбат и расстреляли 10 альпинистов и сопровождавшего их пакистанца. По данным властей, погибли двое словаков, три украинца, два гражданина КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец. Одному китайцу удалось спастись.

Ответственность за нападение вначале взяла на себя суннитская исламистская террористическая группировка "Джундуллах", затем - движение "Техрик-и-Талибан Пакистан". "Джундуллах" и ТТП тесно связаны между собой.