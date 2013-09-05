Евросоюз: Соглашение об ассоциации совместимо с сотрудничеством с СНГ

Об этом говорится в размещенном на официальном сайте ЕС заявлении Еврокомиссии, касающемся отношений с Арменией.

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"Мы принимаем к сведению очевидное желание Армении присоединиться к Таможенному союзу. Мы с нетерпением желаем лучше понять намерения Армении, чтобы обеспечить совместимость между этим решением и обязательствами в рамках cоглашений об ассоциации и зоне свободной торговли. После этих консультаций мы сделаем выводы для дальнейших действий. Мы хотим еще раз подчеркнуть, что cоглашение об ассоциации и DCFTA являются основой для выгодных всем реформ, а не игрой с нулевым результатом и могут быть совместимы с экономическим сотрудничеством с членами СНГ", - цитирует заявление РИА Новости.

В документе указывается, что в июле после трех с половиной лет были завершены переговоры с Арменией по соглашению об ассоциации (в том числе глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли). "Это соглашение позволит Армении при поддержке ЕС продвигать программу комплексной модернизации и реформ, основанных на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции", - говорится в заявлении ЕК.

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Во вторник по итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина было заявлено о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

Руководитель администрации президента Армении Виген Саркисян в среду заявил, что решение Еревана о вступлении в Таможенный союз не означает приостановления или прекращения политического диалога с Евросоюзом и в политической повестке остается парафирование с ЕС соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Вильнюсе.