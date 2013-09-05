Керри: операция в Сирии не приведет к военному противостоянию с РФ

"Я говорил с президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым, они заверили, что речь не идет об эскалации конфликта до такого уровня. И российские боевые корабли в Средиземном море остаются на почтительном расстоянии", — сказал Керри, на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса отвечая на вопросы об опасности противостояни с Россией, обладающей крупным ядерным арсеналом, пишет РИА Новости.

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Участвующий в слушаниях председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Мартин Демпси сообщил, что оценка возможного ответа России будет представлена конгрессменам на закрытых слушаниях.

Напомним, Комитет по международным отношениям верхней палаты Конгресса США проголосовал в поддержку резолюции, санкционирующей проведения военной операции в Сирии.

Белый дом обвинил президента Сирии Башара Асада в применении химоружия против оппозиции и мирного населения под Дамаском 21 августа. Президент США Барак Обама принял решение о проведении военной операции без санкции СБ ООН, но запросил одобрение конгресса. Сирийские власти отвергают обвинения в применении оружия массового уничтожения.