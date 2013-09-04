Маньяк Кастро покончил с собой - агентство

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Аманда Берри, Джина Дехесус и Мишель Найт пропали в период с 2002 по 2004 год в возрасте 14, 16 и 20 лет соответственно и были освобождены в начале мая после того, как один из соседей услышал, как Берри звала на помощь. Все трое потерпевших подвергались сексуальному насилию и побоям, Кастро морил своих пленниц голодом. Во время нахождения в плену у Берри родился от Кастро ребенок.

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В общей сложности похитителю были предъявлены обвинения по 977 пунктам. По словам прокуроров, дополнительным отягчающим фактором в этом деле было то, что у одной из девушек было несколько выкидышей из-за побоев, что квалифицируется как убийство. В августе он был приговорен к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.