Обама констатировал "тупик" в переговорах с РФ по Сирии

Как сообщает РИА Новости, он также отметил, что позиции сторон по-прежнему кардинально отличаются, но выразил надежду на то, что Президент РФ Владимир Путин изменит свое мнение по ситуации в Сирии.

Визит Обамы в Швецию проходит накануне его участия в саммите группы G20, который состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 6 сентября.

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Ситуация в Сирии перешла в критическую фазу 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек и нескольких тысячах пострадавших. После этого западные страны, включая США и Великобританию, открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.