Корабли ВМФ России войдут в Средиземное море через два дня

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в Генеральном штабе ВС РФ.

"Все три корабля вышли в средиземноморский поход из одного пункта базирования - Новороссийской военно-морской базы, хотя и в разное время: "Приазовье" - в понедельник, "Новочеркасск" и "Минск" - во вторник. Проливную зону Босфор-Дарданеллы корабли пройдут один за другим и, как планируется, 5-6 сентября практически одновременно войдут в Средиземное море", - сказал собеседник агентства.

"Однако если "Новочеркасск" и "Минск" идут в Средиземное море в рамках ротации корабельного состава постоянного оперативного соединения ВМФ России и будут действовать по планам его командования, то "Приазовье" направлен в регион для усиления разведки обстановки близ побережья Сирии по планам Генштаба", - уточнил источник.

"Военно-морской флот России продолжает поэтапную ротацию боевых кораблей и судов обеспечения постоянного оперативного соединения, выполняющего задачу военного присутствия в Средиземном море", - отметили в ведомстве. В настоящее время одной из задач постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море "является комплексное наблюдение за воздушной, подводной и надводной обстановкой в районе нахождения", информировали в Минобороны, добавив, что ротация российских боевых кораблей в Средиземном море продлится до середины сентября.

"Это нормальная практика любого флота в случае возрастания напряженности в том или ином океанском или морском районе. Обстановка вокруг Сирии будет отлеживаться комплексно, так как помимо разведывательных кораблей функцию вскрытия и отслеживания обстановки осуществляют также корабли из состава постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море с использованием своих штатных разведывательных средств, входящих в имеющуюся на каждом корабле группу освещения воздушной и надводной обстановки", - отметил представитель Генштаба.

По оценке российских военных экспертов, обычно в ситуациях, схожих со сложившейся вокруг Сирии, количество разведывательных кораблей составляет 3-5 единиц.