Основатель Wikileaks пожаловался на слежку со стороны США - СМИ

Об этом пишет новостной портал Age, передает РИА-Новости.

Как отмечает портал, Ассанж уверяет, что у него есть доказательства, что американская разведка начала следить за ним и Wikileaks еще в 2009 году, а в 2012-2013 году к ней присоединилась и ФБР.

Ранее в среду стало известно, что основатель Wikileaks также направил заявление в Генпрокуратуру Германии, обвинив бывшего военнослужащего морской пехоты США в слежке за ним на территории ФРГ. В своем заявлении в Генпрокуратуру ФРГ основатель WikiLeaks выразил готовность дать показания по видеосвязи.

С июня 2012 года Ассанж находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора. Британский верховный суд постановил экстрадировать его в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера.

Сам основатель Wikileaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.