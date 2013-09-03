Информатор Wikileaks попросил Обаму о помиловании

Об этом со ссылкой на адвоката Мэннинга сообщает агентство Франс Пресс.

В конце августа стало известно, что Мэннинг составил текст прошения, в котором заявлял, что не хотел причинить вред кому-либо в США и только хотел помочь людям, пишет РИА Новости.

Мэннинг был арестован в мае 2010 года в Ираке, где проходил службу. Он признался в том, что передал сайту Wikileaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, сотни тысяч докладов об инцидентах на фронтах войны в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и около 250 тысяч дипломатических депеш госдепартамента США. Военный суд США приговорил Мэннинга к 35 годам тюремного заключения.