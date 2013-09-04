Путин: Мэр Москвы должен работать «без шума и пыли», и Собянин это умеет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в интервью СМИ в преддверии саммита «большой двадцатки».

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«Если же вдруг случится так, что кто-то из оппозиционеров его (Собянина) обгонит в этом, – ну что ж, так тому и быть, будет работать. Но работа по управлению таким мегаполисом, каким является Москва, требует знаний, требует большого опыта, навыков работы. Здесь недостаточно кричать «Караул, держи вора!» или «Мы завтра всех пересажаем в тюрьмы за коррупцию», или «Мы завтра придем и всем раздадим по тысячи долларов для начала, а потом еще по пять». Это, как правило, предвыборные все агитки. А вот работать системно, спокойно, без шума и пыли, но добиваться результата, это сложнее гораздо. Мне кажется, Собянин это умеет», - сказал Путин.

В то же время он заверил, что, кто бы ни был избран москвичами, федеральная власть будет работать с любым будущим мэром Москвы.

При этом Путин напомнил, что по всем социологическим опросам, в мэрской гонке лидирует Собянин с поддержкой более 60%.

«Он (Собянин) очень опытный человек, спокойный, он такой не очень публичный, в известной степени даже молчун такой. Я люблю таких людей. Он меньше говорит, больше делает. Мне показалось, что люди это почувствовали, это очень важно», - отметил Путин.

В то же время Президент РФ напомнил, что главный конкурент Собянина - оппозиционер Алексей Навальный, по мнению правоохранительных органов, нарушил действующий закон.

«Ведь где этот господин (Навальный) ни появляется, там всегда он что-то следит, как у нас говорят, всегда за ним какая-то проблема: то спирт, говорят, или спиртовой завод там утащил, то с лесом какие-то проблемы, то у него обнаружились фирмы за границей, он их не задекларировал. Это очевидный факт», - сказал Путин.

Он отметил, что по делу Навального есть обвинительные приговоры суда и люди, которые получили обвинительный приговор, согласились с ним и даже отказались его оспаривать.

«Так что это не тот случай, когда просто оппозиционера хватают за то, что он власть ругает, там есть над чем подумать и о чем поговорить и суду, и правоохранительным органам в целом. Но оседлать модную тему борьбы с коррупцией - это еще не значит уметь управлять городом 12-миллионным и самому эффективно бороться с этой коррупцией. А вообще-то, если человек говорит о борьбе с коррупцией, он сам должен быть, прежде всего, безупречно чистым», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября был обнародован прогноз Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому, Собянин выиграет выборы на пост градоначальника российской столицы в первом туре с результатом 62,2%.

По прогнозу ВЦИОМ, второе место займет оппозиционер Алексей Навальный - 15,7%, третье кандидат от КПРФ Иван Мельников - 9,4%. Далее представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин - 5,0%, председатель «Справедливой России» Николай Левичев - 3,4%, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев – 3,3%.

Выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября.