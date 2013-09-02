Социологи: Собянин выиграет выборы мэра Москвы в первом туре

Об этом говорится в прогнозе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результатами которого располагает УНИАН.

По теме: Соратников Навального уличили в расхищении пожертвований

«Согласно последнему прогнозу ВЦИОМ, основанному на результатах финального исследования, явка москвичей на выборы мэра составит 48,4%, а победу одержит Собянин с результатом 62,2%», - говорится в сообщении. Прогноз результатов выборов рассчитан по методике, основанной на построении вероятностной модели электорального поведения (строится на данных количественного опроса и учитывает ряд факторов, определяющих электоральные предпочтения и активность избирателей).

По прогнозу ВЦИОМ, второе место займет оппозиционер Алексей Навальный - 15,7%, третье кандидат от КПРФ Иван Мельников - 9,4%. Далее представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин - 5,0%, председатель «Справедливой России» Николай Левичев - 3,4%, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев – 3,3%.

Также сообщается, что продолжает расти уровень информированности москвичей о предстоящих выборах: о том, что 8 сентября состоится голосование, известно уже 98% опрошенных (ранее - 96%). По данным ВЦИОМ, уровень положительной оценки работы Собянина остается высоким: сегодня его деятельностью довольны 71% опрошенных.

Кроме этого, о готовности прийти на избирательные участки по-прежнему сообщают 78% москвичей, причем 48% заявляют, что «обязательно примут участие в выборах». В целом, о том, что планируют голосовать, склонны сообщать, прежде всего, респонденты 60 лет и старше (83%).

*** Телефонный опрос ВЦИОМ проведён в Москве 30 августа 2013 г. Опрошено 1200 человек. Статистическая погрешность не превышает 3,9%.

Выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября.