Президент ОАЭ купил «королеву яхт» (фото)

Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, приобрела самую большую в мире яхту - Azzam.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Yachts France, судно длиной 180 метров превзошло предыдущего рекордсмена — яхту Eclipse, принадлежащую Роману Абрамовичу. Azzam сконструировали в немецкой фирме Lurssen, она была спущена на воду в апреле 2013 года. Стоимость яхты составляет около 468 млн евро.

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Декором "королевы яхт" занимался французский дизайнер интерьера Кристоф Леони. На яхте установлены двигатели, мощность которых эквивалентна 94 тысячам лошадиных сил. Скорость гиганта может достигать 30 морских узлов, что делает ее одной из самых быстрых в своем классе.