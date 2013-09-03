В Сирию начали проникать подготовленные в ЦРУ бойцы - газета

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

По данным издания, эта информация была озвучена накануне в ходе встречи Обамы с представителями конгресса. Президент США отметил, что подготовленное сотрудниками ЦРУ подразделение состояло из 50 бойцов. Они проходили подготовку в Иордании и уже начали небольшими группами проникать через иорданско-сирийскую границу.

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Конфликт не прекращается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали около 100 тысяч человек. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.