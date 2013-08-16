В Винницкой области на берегу пруда Mitsubishi сбил двухлетнего малыша

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

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Трагедия произошла 15 августа на виду у родителей ребенка. Семья мальчика отдыхала на берегу пруда. Туда же приехал на прогулку с собакой и 52-летний житель Винницы. Выезжая, мужчина совершил наезд на ребенка, который подошел к передним габаритам транспортного средства.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины этого дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Следствие продолжается.