Франция готова воевать в Сирии, но нуждается в союзниках - глава МВД

Об этом заявил министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Франция не может пойти на это одна. Нам нужна коалиция", - цитирует агентство слова Вальса.

По данным агентства, премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро 2 сентября встретится с главами парламента и политической оппозицией по сирийскому вопросу.

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Напомним, власти США обнародовали в пятницу сокращенную версию доклада с данными разведки, в котором возложили на режим Башара Асада ответственность за химатаку под Дамаском 21 августа. По данным американской стороны, тогда погибли по меньшей мере 1,429 тысячи сирийцев.

Белый дом направил в конгресс проект документа по Сирии, который предлагается принять законодателям. Обама, таким образом, формально запросил у палаты представителей и сената одобрение военной операции. Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности, конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.