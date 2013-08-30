Сегодня главы Латвии, Литвы, Эстонии и США обнародуют совместное заявление

Во время встречи большое внимание также будет уделено геополитическим изменениям и процессам, представляющим угрозу региональной безопасности. Президенты стран Балтии и США обсудят экономическое сотрудничество и переговоры Европейского союза с США о трансатлантическом торговом соглашении. После встречи планируется обнародовать совместное заявление президентов Литвы, Латвии, Эстонии и США, сообщает РИА Новости.

Важным акцентом встречи станет обсуждение возможностей диверсификации источников поставки энергии. В Америке после сланцевой революции появилась возможность экспортировать значительные объемы сжиженного газа, цена на который ниже европейской. Это особенно актуально для Литвы, строящей терминал сжиженного газа. В настоящее время Конгресс и Сенат США обсуждают поправки к законам, которые позволили бы облегчить экспорт природного газа в страны, являющиеся партнерами по НАТО.

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"Символично, что мы встречаемся спустя 15 лет после подписания хартии между Балтийскими странами и США. Обозначенные тогда основные цели сегодня уже достигнуты. В деле обеспечения военной, энергетической, кибернетической и экономической безопасности сегодня мы все еще сталкиваемся с новыми вызовами", - сказала накануне визита президент Литвы Даля Грибаускайте.

Перед встречей в Белом доме с Бараком Обамой президенты Литвы, Латвии и Эстонии Даля Грибаускайте, Андрис Берзиньш и Тоомас Хендрик Ильвес обсудят самые актуальные вопросы Балтийского региона в рамках трехсторонней рабочей встречи и встречи с вице-президентом США Джо Байденом.