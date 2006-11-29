Запад указывает Ющенко на три его личных недостатка

Обозреватель британского еженедельника The Economist Эдвард Лукас считает, что Украине нужна поддержка Запада, но, по его мнению, тяжело помогать людям, которые не знают, чего хотят.

"Я считаю, что Украине нужна поддержка Запада, но думаю, что тяжело помогать тем людям, которые не знают, чего они хотят. И сейчас мы являемся свидетелями стратегической неуверенности относительно намерений Украины с ее дезорганизовавнным президентом и премьер-министром, который хочет чего-то другого, но не очень четко объясняет чего именно", - сказал он в интервью Би-Би-Си.

"Единственное, что мы можем сейчас делать для Украины это быть благосклонным и терпеливым другом. Если бы они хотели вступить в НАТО, тогда мы могли бы вести разговор о том, как это сделать. Но господин Янукович сказал, что он не хочет. Я знаю, что он едет в США и я хотел бы увидеть, как он это будет обсуждать с президентом Бушем", - прибавил Лукас.

Говоря о судьбе посткоммунистических государств, британский обозреватель выразил мнение, что "Украине было бы лучше выбрать свой собственный путь, а не быть территорией экономически и политически зависимой от России, но это должны решить сами украинцы и проявить это на выборах".

По убеждению Лукаса, "Запад, возможно, мог сделать больше (для Украины), но фундаментальной проблемой является личность Ющенко, который нерешителен, плохо подбирает людей и плохой организатор - это три очень серьезных проблемы".

"Его советники не очень хорошо поработали и для него, и для Украины. Запад обвинять легко и говорить, что Запад мог сделать больше: облегчить визовый режим, создать лучшие условия для торговли и тому подобное, но в конечном итоге мы знаем о странах, которые продвинулись к Западу в намного более сложных условиях чем Украина и сделали это намного решительнее", - прибавил он.

Относительно позиции президента Виктора Ющенко относительно НАТО обозреватель признал, что "он очень решителен в этом вопросе, но считаю, что в целом достижения его президентства не очень впечатляют".

"Я знаю, что внутриполитическая ситуация в Украине сложная и я бы не хотел быть слишком жестким по отношению к нему него, но я считаю, что три недостатка, которые я перечислил раньше, сдерживают дела", - прибавил Лукас.

Он также выразил мнение, что "если в Украине будет крепкий консенсус среди избирателей и среди политиков, что они избирают евроатлантическую ориентацию, то это, я думаю, произойдет".

"Но нужно отметить, что ни НАТО, ни ЕС не рекрутируют в свои ряды. Ни одна из организаций не просит другие страны присоединиться к ним. Это скорее другие страны должны постучать в двери, попроситься и потом проводить у себя необходимые изменения. Но на данный момент Украина достигла не очень много в осуществлении этого нудного списка необходимых реформ", - отмечает обозреватель.

"Военная реформа продвигается, украинские военные сделали много, чтобы подняться к стандартам НАТО. Но сейчас мы видим ощутимое сопротивление делу вступления в НАТО внутри Украины. Средства массовой информации выставляют НАТО как сборище поджигателей войны, а не организацию стран, которые хотят мира, стабильности и свободы. И здесь много работы, к чему все и сводится", - прибавил он.

Украинская правда