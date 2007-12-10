Washington Post: Путин теряет последний козырь
10:47, 10 декабря 2007Мир
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Президенту придется раскрыть свои планы
Ключевым методом борьбы нынешнего президента России Владимира Путина за власть остается неизвестность. Однако, как пишет газета The Washington Post, Путин вскоре потеряет свой главный козырь, так как на будущей неделе должны стать ясны все кандидаты в президенты. Таким образом, как отмечают аналитики, Путину придется раскрыть свои планы и рассказать о том, как он собирается удержать власть в стране. Запад не сомневается в том, что Путин намерен остаться у власти, о чем свидетельствуют многочисленные слухи о занятии им должности премьер-министра, «национального лидера» и даже президента нового объединенного государства России и Беларуси.
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