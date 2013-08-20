Во Франции говорят, что террористическая угроза касается не их

Накануне немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что террористическая сеть "Аль-Каида" планирует организовать серию атак на скоростные поезда в европейских странах. По данным издания, соответствующую информацию американское Агентство национальной безопасности (АНБ) получило в результате прослушки телефонного разговора высокопоставленных членов "Аль-Каиды", пишет РИА Новости.

По теме: Чехия отреагировала на террористическую угрозу

"У нас нет никаких данных, подтверждающих эти угрозы, хотя эти слухи курсируют уже несколько недель. Мы приняли некоторые меры предосторожности. Они (угрозы) не касаются напрямую Франции, они касаются соседних стран, стран северной Европы…Нас предупредили, что есть информация, эти слухи, но у нас не было никаких поводов, которые бы нам позволяли всерьез говорить о конкретных угрозах против нашей страны", — сказал Вальс в эфире телеканала BFM TV.

Он отметил, что во Франции повышенный уровень террористической угрозы действует уже несколько месяцев, в стране приняты дополнительные меры безопасности.