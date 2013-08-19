Чехия отреагировала на террористическую угрозу
20:13, 19 августа 2013Мир
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В Чехии на железной дороге приняты дополнительные профилактические меры безопасности.
Чехия отреагировала на террористическую угрозу / Фото: rate1.com.ua
Причиной является предупреждение о возможном осуществлении террористических диверсий в европейских странах, сообщает радио Прага со ссылкой на пресс-секретаря Управления железнодорожных путей сообщения Якуба Птачинского.
Одновременно подчеркивается, что нет информации о том, что угроза диверсии касается именно Чехии.
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