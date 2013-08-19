Чехия отреагировала на террористическую угрозу

20:13, 19 августа 2013
Мир
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В Чехии на железной дороге приняты дополнительные профилактические меры безопасности.

Чехия отреагировала на угрозу

Причиной является предупреждение о возможном осуществлении террористических диверсий в европейских странах, сообщает радио Прага со ссылкой на пресс-секретаря Управления железнодорожных путей сообщения Якуба Птачинского.

Одновременно подчеркивается, что нет информации о том, что угроза диверсии касается именно Чехии.

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