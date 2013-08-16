На крыше Белого дома устанавливают солнечные батареи

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей администрации Президента США.

По соображениям безопасности представители администрации отказались сказать, какая часть из поступаемой в Белый дом энергии будет иметь солнечное происхождение. Традиционные источники энергоснабжения, вероятно, будут чаще использоваться в пасмурные дни, которых в Вашингтоне за год бывает немало.

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Разворачиваемые на крыше резиденции батареи позволят преобразовывать солнечную энергию в электричество. Кроме того, там поставят специальный солнечный нагреватель для обеспечения здания горячей водой.

Эксперимент с солнечными батареями в Белом доме уже проводился: в 1979 году их установили при Президенте Джимми Картере, однако при Рональде Рейгане во время ремонта в 1986 году их убрали.

Кроме того, в последние годы солнечные батареи устанавливались на крышах ряда федеральных министерств и ведомств США.