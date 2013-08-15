В Тбилиси переименовали площадь Революции Роз
11:42, 15 августа 2013Мир
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В столице Грузии площадь Революции Роз переименовали в честь лидера национально-освободительного движения Мераба Коставы.
Площу було названо на честь «кольорової» революції в Грузії / Фото : minval.az
Такое решение принял горсовет Тбилиси. Также столичный международный аэропорт назвали именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа.
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Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на председателя Сакребуло Ираклия Шихиашвили.
Площадь была названа в честь «цветной» революции в Грузии в ноябре 2003 года после фальсификации парламентских выборов 2 ноября 2003 года. В результате переворота президент Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку, а его место занял Михаил Саакашвили.
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