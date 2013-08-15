НАТО отказалась от транзитного пункта в России из-за завышенных цен - газета

Об этом сообщает газета КоммерсантЪсо ссылкой на источники в альянсе.

Запущенный ровно год назад проект транзита через Ульяновск Россия и НАТО относили к наиболее успешным примерам сотрудничества. В Москве рассчитывали, что немалая доля из более 100 тыс. контейнеров и 60 тыс. транспортных средств, которые Международные силы содействия безопасности (МССБ) планировали вывезти из Афганистана, будет отправлена в Европу именно через Ульяновск.

Однако до сих пор маршрут остается невостребованным.

Источники газеты в штаб-квартире альянса поясняют: дело в дороговизне маршрута. "Открывая путь через Ульяновск, власти РФ настояли на том, чтобы его обслуживали только российские перевозчики. А они так завысили цены, что ни одна из стран—участниц МССБ не сочла этот маршрут привлекательным",— пояснил один из собеседников".

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Так, дипломатический источник издания в одной из европейских стран—участниц МССБ, интересовавшихся транзитом через Ульяновск, сообщил: по подсчетам его правительства, транспортировка одного контейнера из Афганистана через аэропорт Ульяновска обойдется в €50 тыс., а через узбекский Термез — в €30 тыс.

Также источники называли другие возможные причины простоя пункта - несогласия в условиях договора (НАТО хотели передать контроль над перевозками зарубежной компании) и, по утверждению источников в правительстве РФ, конъюктурная боязнь альянса оказаться зависимым от России.