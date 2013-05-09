Путин: вывод американских войск из Афганистана угрожает безопасности России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России.

«Есть все основания полагать, что в ближайшей перспективе мы можем столкнуться с осложнением ситуации. Международные террористические и радикальные группировки не скрывают своих планов по экспорту нестабильности и наверняка будут пытаться перенести подрывную деятельность на территорию сопредельных государств. Такое развитие ситуации содержит серьёзные риски и для нас. Это рост наркотрафика, трансграничной преступности, неуправляемые потоки беженцев и мигрантов, это фундаментализм», - сказал Путин.

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Он отметил, что армия и полиция Афганистана всё ещё находятся в процессе становления и испытывают значительные проблемы. Кроме этого, иностранный и военный контингент, основу которого составляют американские военнослужащие, так и не добился пока перелома в борьбе с террористическими и радикальными группировками. Напротив, по словам Путина, их активность в последнее время особенно возрастает, наблюдается увеличение производства наркотиков на территории Афганистана, формирование устойчивых каналов наркотрафика в другие страны, в том числе и в Российскую Федерацию. Причём международные силы практически ничего не предпринимают для искоренения наркопроизводства в Афганистане, подчеркнул он.

По его словам, предстоящий 2014 год будет для Афганистана сложным. На этот год намечены президентские и провинциальные выборы, и, что особо важно, состоится вывод основной части иностранного воинского контингента. Он напомнил, что международные силы содействия безопасности в Афганистане планируется преобразовать в так называемую консультативно-тренировочную миссию, которая не будет напрямую задействована в боевых операциях. Таким образом, ответственность за обеспечение безопасности, за противодействие террористам в большей степени ляжет на плечи самих афганцев.

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Путин подчеркнул, что ситуация в Афганистане влияет на стабильность на южных рубежах России в целом и в Евразийском регионе.

В этой связи он предлагает укрепить систему безопасности на южном стратегическом направлении, включая и военную составляющую, задействовать весь арсенал собственных превентивных мер, а также потенциал Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Надо усилить охрану государственной границы, систему миграционного контроля, ускорить оснащение современной техникой Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, в разы повысить эффективность работы по пресечению каналов наркотрафика», - сказал Путин.

Кроме этого, он считает, что залог стабильности в регионе – это прочный суверенитет, устойчивое экономическое и социальное развитие государств региона.

По его словам, этому будет способствовать участие ряда государств в работе Таможенного союза и Единого экономического пространства.