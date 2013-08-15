В Египте подсчитали погибших за день
Число погибших в результате столкновений, которые произошли в среду в Египте, возросло до 278 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на официальные данные.
Ранее сообщалось, что, по официальным данным, жертвами столкновений, начавшихся после разгона в Каире правоохранительными органами двух палаточных лагерей сторонников отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси, стали 149 человек. Кроме того, погибли 43 сотрудника полиции, из них 18 офицеров, в том числе два генерала и два полковника.
В министерстве здравоохранения Египта сообщили, что в ходе столкновений в лагере у мечети Рабиа аль-Адавийя в Каире погиб, по уточненным данным, 61 человек. Еще 21 человек погиб при разгоне демонстрации в районе каирской площади Аль-Нахда.
Один человек стал жертвой столкновений в Хургаде, 14 получили ранения, сообщает новостной портал "Ад-Дустур".Жертвой противостояния стал посетитель местного кафе, пуля случайно попала ему в грудь.
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По информации агентства Рейтер, общее число раненых по стране превысило 2 тысячи человек.
Подразделения египетского МВД совместно с армейскими частями утром в среду начали разгон двух палаточных лагерей сторонников экс-президента Мурси в Каире. Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом. Позже столкновения перекинулись и на другие провинции. Исламисты утверждают, что МВД и армия применяют огнестрельное оружие, передает РИА Новости.