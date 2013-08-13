В Чили и Аргентине травят крупнейших птиц в мире
08:07, 13 августа 2013Мир
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Власти Чили и Аргентины расследуют отравление по меньшей мере 20 андских кондоров — крупнейших летающих птиц в Западном полушарии, которые находятся под угрозой исчезновения.
Источником отравления могли стать туши отравленного скота
Птиц обнаружили на скалах в чилийских Андах в 80 километрах к востоку от Сантьяго. Две птицы умерли, остальных пытаются спасти ветеринары, сообщает Росбалт.
Как предполагают эксперты, источником отравления могли стать туши отравленного скота или лис (кондоры питаются падалью). Не исключается возможность отравления инсектицидами, используемыми в сельском хозяйстве.
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