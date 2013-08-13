В Чили и Аргентине травят крупнейших птиц в мире

Птиц обнаружили на скалах в чилийских Андах в 80 километрах к востоку от Сантьяго. Две птицы умерли, остальных пытаются спасти ветеринары, сообщает Росбалт.

Как предполагают эксперты, источником отравления могли стать туши отравленного скота или лис (кондоры питаются падалью). Не исключается возможность отравления инсектицидами, используемыми в сельском хозяйстве.