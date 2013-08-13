Красноярский хирург украл из желудка пациента героин (видео)
Сотрудники российской полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили факт хищения героина врачом-хирургом у оперируемого наркокурьера.
Хирург больницы г. Боготол (Красноярский край) делал операцию мужчине, перевозящему у себя в желудке героин. После чего контейнеры с наркотическим средством были изъяты сотрудниками уголовного розыска. Оперативным путем полицейские установили, что часть зелья доктор присвоил себе.
При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли у хирурга спрятанный в одежде сверток с 5 граммами героина. В момент задержания врач находился в состоянии наркотического опьянения.
По данному факту следователями МО МВД России «Боготольский» возбуждено 2 уголовных дела: по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» и статье 229 УК РФ «Хищение наркотических средств в крупном размере». Хирургу может грозить до 15 лет лишения свободы.